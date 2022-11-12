MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye genelinde gerçekleştirilen AFAD deprem tatbikatına ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB, Türkiye genelinde gerçekleştirilen AFAD deprem tatbikatına bütün yerleşkeleri ve kışlaları ile katıldı. MSB’nin Twitter hesabından tatbikata ilişkin yapılan paylaşımda, “Ülkemizde ilk kez uygulanan ve saat 18.57’de gerçekleştirilen deprem tatbikatı sırasında bizler de Bakanlığımızın bütün yerleşkelerinde, kışlalarımızda “çök, kapan, tutun” yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmanın provasını yaptık” denildi.