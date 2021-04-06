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MSB:"Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarih

MSB:"Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır."

Asayiş 06.04.2021, 18:26
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MSB:"Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarih
MSB:"Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır."
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