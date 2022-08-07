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MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 07.08.2022, 12:41
MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."