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MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 07.08.2022, 12:41
MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

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