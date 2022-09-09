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MSB: “Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu”
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 23 Ağustos’ta teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın şehit olduğunu açıkladı.
Asayiş 09.09.2022, 20:51
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 23 Ağustos’ta teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
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