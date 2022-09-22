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MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

Asayiş 22.09.2022, 18:36
MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."

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