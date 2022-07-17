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MSB, Yunanistan’ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Asayiş 17.07.2022, 13:09
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını, Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti. Ege Denizi Dilek Boğazı doğusunda gerçekleşen geri itme olayı Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.