MSB, Yunanistan’ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını, Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti. Ege Denizi Dilek Boğazı doğusunda gerçekleşen geri itme olayı Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.

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