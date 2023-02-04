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MSB: "Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 12 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 12 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 04.02.2023, 15:39
MSB: "Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 12 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."