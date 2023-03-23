MSB: "Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs, Edirne’deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."