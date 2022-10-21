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MSB: “Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
Asayiş 21.10.2022, 19:50
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.