banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘17 Ağustos’ paylaşımı

MSB, Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilerek Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı.

Asayiş 17.08.2022, 13:18
MSB, Yunanistan unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilerek Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Karaburun/İzmir kuzeyinde 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
27°
açık