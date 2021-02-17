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MSB: "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgede donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi."
MSB: "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgede donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi."
Asayiş 17.02.2021, 11:35
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MSB: "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgede donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi."