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Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.
MSB:" Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir."
MSB:" Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir."
Asayiş 30.11.2021, 12:14
MSB:" Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir."