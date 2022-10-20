MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belir

MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."