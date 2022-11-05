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MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 05.11.2022, 15:02
MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."