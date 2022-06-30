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ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya’nın kazanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Putin NATO’yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO
MSB yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 31 kişiden 29’unun terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, son 10 günde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 31 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 29’unun farklı terör örgütlerinin mensubu olduğu belirtildi.
Asayiş 30.06.2022, 14:51 30.06.2022, 15:19
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son 10 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ, 11’inin PKK ve 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.