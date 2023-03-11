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MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Asayiş 11.03.2023, 12:24
MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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