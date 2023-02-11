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İstanbul’da yardım kuruluşunu sosyal medyada taklit ederek hayırseverleri dolandıran şüpheli tutuklandı
MSB: “Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Asayiş 11.02.2023, 22:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemelerini minik yüreklere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.