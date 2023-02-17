MSB: "Yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi aralıksız sürüyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralı vatandaşlarımızın tahliyesinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki tahliye çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi aralıksız sürüyor. Hava Yardım Köprüsü’nü kullanan uçaklar bölgeye yardımların taşınması ve yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.