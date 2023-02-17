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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
MSB: "Yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi aralıksız sürüyor"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralı vatandaşlarımızın tahliyesinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.
Asayiş 17.02.2023, 21:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralı vatandaşlarımızın tahliyesinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki tahliye çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi aralıksız sürüyor. Hava Yardım Köprüsü’nü kullanan uçaklar bölgeye yardımların taşınması ve yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.