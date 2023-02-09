MSB: “Yaralı vatandaşlarımız tedavi için helikopter ve uçaklarımızla tahliye ediliyor”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde yaralı vatandaşların tedavisi için helikopter ve uçaklarla tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Askeri personelimizin yanı sıra farklı illerden Bakanlığımızın farklı birimlerinden sivil teknik personelimiz de arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde görev yapıyor. Yaralı vatandaşlarımız derhal tedavi için helikopter ve uçaklarımızla tahliye ediliyor” ifadelerine yer verildi.