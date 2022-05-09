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MSB: "Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."
MSB: "Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."
Asayiş 09.05.2022, 15:10
MSB: "Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."