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MSB: "Uzunada Sahili’nde mahsur kalan 47 göçmen ’Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldı"

Milli savunma Bakanlığınca, İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin ’Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Asayiş 11.08.2022, 14:41
MSB: "Uzunada Sahili’nde mahsur kalan 47 göçmen ’Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldı"

Milli savunma Bakanlığınca, İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin ’Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin ’Sualtı Taarruz Timleri’ tarafından kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.

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