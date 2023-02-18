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Prof. Dr. Ahmet Ercan: “İnşaat mühendislerinin ‘Jeofiziğin bizim yapılarda ne işi var?’ demesini hayretle karşılıyoruz”
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 5 kişi jandarma ile koordine kurularak yakalandı"
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 5 kişi jandarma ile koordine kurularak yakalandı"
Asayiş 18.02.2023, 12:41
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 5 kişi jandarma ile koordine kurularak yakalandı"