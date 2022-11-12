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MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 12.11.2022, 16:44
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."