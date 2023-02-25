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MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Asayiş 25.02.2023, 15:41
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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