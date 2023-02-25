Son Dakika
Özdemir: “Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır”
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 25.02.2023, 15:41
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."