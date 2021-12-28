Son Dakika
MSB: "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
MSB: "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
Asayiş 28.12.2021, 13:41
MSB: "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."