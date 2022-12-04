MSB, Türkiye’ye sızmaya çalışan 6 kişiden 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırından Türkiye’ye sızmaya çalışan 6 kişiden 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.