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MSB: "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Soma
SOMALİ 3’ÜNCÜ PİYADE TABURU İÇİN TEDARİK EDİLEN 12 ARAZİ ARACI, SOMALİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLDİ.
Asayiş 24.08.2020, 14:15
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MSB: "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun."
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