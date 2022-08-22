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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 22.08.2022, 12:49
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

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