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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

Asayiş 30.01.2023, 12:09
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

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