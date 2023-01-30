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Ebeveynlere "çocuklarınızı kıyaslamayın" uyarısı: "Benzersiz ve orijinal şeyler birbirleriyle kıyaslanamazlar"
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
Asayiş 30.01.2023, 12:09
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."