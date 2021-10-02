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Dışişleri Bakanlığı: “Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir”
Avcılar Firüzköy Bulvarı’ndaki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 02.10.2021, 11:47
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."