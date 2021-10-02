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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 02.10.2021, 11:47
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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