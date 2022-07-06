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MSB, “Trafik kazası sonucunda yaralanan asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler’in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Asayiş 06.07.2022, 00:11
MSB, “Trafik kazası sonucunda yaralanan asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan Piyade Er Yusuf Gürler’in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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