MSB: "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."