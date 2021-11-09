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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.&
MSB: "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 09.11.2021, 09:32
MSB: "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."