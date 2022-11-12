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MSB: "Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

MSB: "Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

Asayiş 12.11.2022, 17:42
MSB: "Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

MSB: "Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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