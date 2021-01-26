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MSB: "Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi."
MSB: "Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi."
Asayiş 26.01.2021, 12:03
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MSB: "Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi."