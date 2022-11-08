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MSB: "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 08.11.2022, 09:49
MSB: "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."