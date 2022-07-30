MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."