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MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 30.07.2022, 18:56
MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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