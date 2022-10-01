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MSB: "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
MSB: "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Asayiş 01.10.2022, 12:05
MSB: "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."