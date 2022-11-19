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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
MSB: "Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
MSB: "Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Asayiş 19.11.2022, 14:33
MSB: "Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."