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MSB: "Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

MSB: "Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

Asayiş 19.11.2022, 14:33
MSB: "Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

MSB: "Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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