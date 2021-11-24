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MSB: "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
MSB: "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Asayiş 24.11.2021, 15:26
MSB: "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."