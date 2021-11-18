Son Dakika
MSB: “Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, “Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı’nın” icra edildiğini bildirdi.
Asayiş 18.11.2021, 18:46
Milli Savunma Bakanlığı, “Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı’nın” icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Edirne’de bulunan 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, ‘Teröristle Mücadele Harekâtı Arazi Tatbikatı’ icra edildi” ifadelerine yer verdi.