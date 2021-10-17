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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bir saldırı girişimi daha önlenerek 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bir saldırı girişimi daha önlenerek 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 17.10.2021, 11:53
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bir saldırı girişimi daha önlenerek 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bir saldırı girişimi daha önlenerek 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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