MSB: “Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’i kana buladı"

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin Zeytin Dalı bölgesi Afrin kent merkezine ÇNRA atışı yapması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ”Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı” denildi.