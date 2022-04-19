MSB: "Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye’de de devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."