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MSB: "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir."
TCG GÖKSU VE TCG FATİH FIRKATEYNLERİ İLE İTALYAN MUHRİBİ ITS DURAND DE LA PENNE TARAFINDAN DOĞU AKDENİZ’DE EĞİTİM İCRA EDİLDİ
Asayiş 25.08.2020, 16:14
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MSB: "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir."
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