MSB:" TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz’de müşterek eğitimler icra etti"

Milli savunma Bakanlığı (MSB), TCG FATİH fırkateyninin, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz’de müşterek eğitimler icra ettiğini açıkladı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG FATİH fırkateynimiz, Lübnan Donanmasına ait LNS SOUR ile Doğu Akdeniz’de müşterek eğitimler icra etti" denildi.