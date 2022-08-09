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MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üz

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek."

Asayiş 09.08.2022, 07:59
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üz

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek."

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