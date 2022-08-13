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MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hare
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek."
Asayiş 13.08.2022, 09:02
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek."