banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hare

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek."

Asayiş 13.08.2022, 09:02
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hare

MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek."

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu