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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: “Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak’ta Uzman Eller Projesi bilgilendirme toplantısında çiftçilerle buluştu
MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu."
MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu."
Asayiş 11.02.2022, 15:58
MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu."