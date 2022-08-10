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MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 10.08.2022, 10:32
MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."